北海道根室市で発生した大規模な林野火災はすでに鎮火したということですが、周辺の住民への影響などはあるのでしょうか。火事があった現場から中継です。ここは海が近いこともあり風が強いのですが、それでもいまもなお焦げたにおいを強く感じます。私の後ろには普段だと黄色い草地が広がっているのですが、いまは燃えてしまい一面が黒くなっています。また、燃えてしまって形が崩れた牧草ロールのようなものも確認できます