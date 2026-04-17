京都府南丹市の山林で、行方不明となっていた男子児童の遺体が見つかった事件で、逮捕された父親が首を絞めて殺したという趣旨の供述をしていたことが分かりました。16日に捜査本部が設置された南丹警察署前から中継です。逮捕から1日が経過し、17日午後から本格的な取り調べが行われているものと見られます。南丹市園部町の安達優季容疑者は、先月23日朝から今月13日までの間に、息子の結希くんの遺体を山林など数か所に運び遺棄