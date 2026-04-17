日本野球機構は１７日、前日１６日のヤクルト−ＤｅＮＡでバットが直撃して負傷した川上拓斗審判員について、搬送先の医療機関において緊急手術が行われたと発表した。現在は集中治療室で治療しているという。川上審判員は１６日のヤクルト−ＤｅＮＡ戦（神宮）の八回、オスナのスイングしたバットが手を離れ、側頭部に直撃した。▽ＮＰＢの発表全文は以下。川上拓斗審判員の負傷について昨日４月１６日（木）に明治神宮