THE ALFEEの公式インスタグラムが17日に更新され、メンバーの高見沢俊彦が72歳の誕生日を迎えたことが伝えられた。【写真】祝72歳！キラキラのTHE ALFEE高見沢俊彦投稿では「本日、高見沢さん72歳のお誕生日を迎えました」と報告。「あっ！という間に坂崎先輩に追いつき、束の間の先輩後輩期間がおわりましたー」とつづり、2日前に72歳となった坂崎幸之助についてもユーモラスに触れている。きょうは東京ガーデンシアターで