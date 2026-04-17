熊本中央警察署は17日未明に熊本市で強盗事件が発生したと発表していましたが、17日午後3時45分「捜査の結果、強盗の発生事実は確認できなかった」と発表しました。当初は17日午前4時39分に「2人組の襲われてお金を盗られました」と50代の男性が通報。「男2人組がナイフのようなものを突きつけ、現金およそ2万円を奪って逃走した。片言で『お金をください』と要求された」という内容で、警察が捜査していました。しかし、被害者と