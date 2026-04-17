AIを使用したAndroidアプリ開発を劇的にスピードアップするためのAI用スキルおよび開発ツールをGoogleが公開しました。Android Developers Blog: Android CLI: Build Android apps 3x faster using any agenthttps://android-developers.googleblog.com/2026/04/build-android-apps-3x-faster-using-any-agent.htmlBuild Android apps using any AI agent with Android CLI and skills - YouTube従来のドキュメントは説明的で、抽