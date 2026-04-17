◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１７日・みずほペイペイドーム）オリックス・古田島成龍投手が１７日、出場選手登録を抹消された。２５年９月の右肘クリーニング手術を経て、開幕１軍入りを果たしたプロ３年目の救援右腕。ここまで６試合に登板し、３ホールド、防御率７・２０だった。ルーキーイヤーは救援の柱として活躍し、新人では史上２人目（パでは初）の「５０試合以上登板＆防御率０点台」を達成（５０試合で防