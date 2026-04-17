だんだんと紫外線が強くなる時期。日焼け止めなどの対策とともに、体の内側から紫外線のケアをすることがとっても大切です。今回は、紫外線対策におすすめの抗酸化作用の強い栄養素、「ビタミンA」「ビタミンC」「ビタミンE」「リコピン」を豊富に含む食材を使用したレシピをご紹介します。 ▼トマトたっぷり！トマトトースト トマトに含まれるリコピンは美肌の味方！オリーブオイルと合わせることで吸収UP！生のトマトが苦手な