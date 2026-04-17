１７日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１６日の生放送中に体調不良で退席したコメンテーターで出演の元検事・亀井正貴弁護士のその後について伝えた。ＭＣの宮根誠司氏は「皆さんご心配されてると思います」として、亀井弁護士のその後を報告。「昨日、病院に行ったらすごく元気になられて。やはり低血圧で、睡眠不足とか少し体調崩されてたみたいです」と、原因が低血圧だった