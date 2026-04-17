楽天の公式キャラクター「お買いものパンダ」のぬいぐるみキーホルダーが登場。本日より、楽天のファッション通販サイト「Rakuten Fashion」にて予約販売がスタートし、あす18日からは「キデイランド」の一部店舗で販売される。【画像】AIアニメーション動画の場面カット新商品「お買いものパンダ ぬいぐるみキーホルダー COLORS」は、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、パープル、グレーの全6色展開。手のひらに収まるコン