大相撲春巡業は17日、茨城県笠間市で行われ、関脇・高安（36＝田子ノ浦部屋）が幕内・王鵬（26＝大嶽部屋）、琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）らと7番取って4勝3敗だった。茨城県土浦市出身。ご当所で大声援を一身に浴び、「地元の巡業というのは本当に凄く盛り上がるので、やりがいがある」と明るく話した。激しい突っ張りや左上手を引いて力強く寄り切るなど突いて良し、組んで良しの相撲で存在感を発揮。「稽古するとファンのみ