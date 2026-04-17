NPB (日本野球機構)は17日、公示を発表。阪神はルーカス投手の登録を抹消しました。前日の巨人戦に先発したルーカス投手でしたが、初回、2者連続四球でいきなり1、2塁のピンチを迎えると1アウト後、4番のダルベック選手にホームランを打たれ、3点の先制を許しました。3回、1アウトから連続ヒットで1、3塁のピンチを招くと、5番・キャベッジ選手にタイムリーを浴び追加点を奪われました。5回、94球、被安打7、4失点の内容となりまし