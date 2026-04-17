ＮＥがこの日の取引終了後に、大手ＥＣプラットフォーム「Ｃａｆｅ２４」を運営する韓国のカフェ２４社と業務提携に関する基本合意書を締結すると発表した。 両社の強みを結合することで、グローバルなＥＣ市場における競争力を強化するのが狙いで、相互顧客のグローバル進出支援やシステム及びデータの連携などについて緊密に協力し、実効的な事業化の可能性を検討する。なお、同件が業績に与える