17日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比41.5ポイント安の3769.5ポイントで取引を終えた。出来高は4万4931枚だった。この日のTOPIXの現物終値3760.81ポイントに対しては8.69ポイント高。 株探ニュース