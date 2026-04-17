ベネズエラのロドリゲス暫定大統領＝13日、カラカス（AP＝共同）【サンパウロ共同】ベネズエラのロドリゲス暫定大統領は16日、金など鉱物資源の開発を外国企業に認める改正法案に署名した。同国の資源管理を図る米国の意向が背景にあり、石油産業に続く自由化となる。地元メディアが報じた。ベネズエラは金やダイヤモンドなどの天然資源が豊富なことで知られる。鉱物も石油と同様に国の管理下に置かれ、資金難でレアアース（希