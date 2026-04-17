元ミス東大で、東大公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）が17日、Xを更新。母とのLINE文面を公開し、話題となっている。神谷は現在、ABMEAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演中。「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」と題し、昨年12月24日から沖縄で行われたロケに参加。神谷は初日に、前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）と海でデート。クリスマ