行方不明になっていた小学生の安達結希くん（11）の遺体が、京都府南丹市園部町の山林で発見された事件で、京都府警は4月16日に義父である安達優季容疑者（37）を死体遺棄容疑で逮捕した。「結希くんが行方不明となった3月23日、安達容疑者は結希くんを自宅から小学校まで車で送り届けたと警察に説明していました。3月29日に安達容疑者の親族が園部町の山中で、通学用かばんを発見。4月12日には結希くんのものとよく似た靴が園部町