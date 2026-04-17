病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…「春バテ解消」に「パタパタひざ倒し」春バテは、睡眠の質も低下させます。寝不足と疲れが蓄積して、翌日もやる気が出ない……。この悪循環は、骨盤のゆがみが原因になっていることもあるのです。上半身と下半身をつなぐ“要”の骨盤がゆがんでいると