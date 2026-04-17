俳優・歌手の柴咲コウが19日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：15〜）に登場する。【写真】美へそがチラリ！新作を華麗にまとう柴咲コウ今を彩る現代のカリスマと中継をつなぎ、スタジオ陣全員がインタビュアーとなって一問一答。カリスマたちの人生経験から本音や学びを引き出す話題の企画「リモートインタビュアー」。今回のゲストは、トップ俳優・歌手として不動の地位を築きながら、自ら会社を設立しプ