米ラスベガスの行事で話すトランプ米大統領＝16日（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、戦闘終結に向けたイランとの協議で焦点の一つとなっているイランのウラン濃縮活動について、停止期間を20年間に限定する考えはないとし「イランが核兵器を持たないという合意になるだろう」と述べた。ホワイトハウスで記者団に語った。11、12日の初回協議で、米国は20年間の停止を求めたと伝えられていた。トランプ氏は