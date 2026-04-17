落語家の笑福亭鶴瓶（74）が16日、MCを務めるBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜夜8・00）に出演。大物歌手への本音を漏らす場面があった。同番組には、歌手のささきいさおがゲスト出演。現在83歳ながら、代表曲の「宇宙戦艦ヤマト」など見事な美声を披露したささきに対し、鶴瓶は「ようあんだけ声が出るなぁ」と感心。「肺をやらはったんですよね？」と振り返った。。ささきは昨年1月に、間質性肺炎急性増悪のため緊急入院。