女性お笑い芸人のだいたひかる（50）が17日、自身のブログを更新。同日、病院を訪れ、不安に思ったことを打ち明けた。「病院へ…医療費の事」という表題で投稿。この日の通院で、改めて考えることがあったよう。「ふと思ったのですが、今50代で医療費は中々ですが…もっと年齢を重ねたら、病院に行く事がもっと増えるかも！？」と心配そうに記した。さらに「払う割合が減ったとしても、医療費という貯金はあった方が不安は少