東京証券取引所17日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落した。前日までの3日間に3千円余り値を上げたことから、利益を確定する売り注文が優勢となった。終値は前日比1042円44銭安の5万8475円90銭。東証株価指数（TOPIX）は53.65ポイント安の3760.81。出来高は約21億3249万株だった。