◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人のエルビス・ルシアーノ投手が神宮で行われる試合前練習に姿を見せ、１軍に合流した。来日４年目の右腕は育成契約から開幕直前に支配下昇格を果たし、開幕２戦目から４試合連続無失点をマーク。１軍の外国人枠は「５」のため、キューバ代表としてＷＢＣに出場していたマルティネスと入れ替わる形で防御率０．００ながら３日に出場選手登録を外れていた。抹消後はフ