ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）で同級王者・井上拓真（３０＝大橋）に挑戦する井岡一翔（３７＝志成）が１７日、都内で公開練習を行った。１１日の同級王座決定戦で那須川天心（帝拳）がフアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に勝利したことは意識せず、「この試合に全集中」と、打倒拓真へ闘志を燃やした。勝てば日本選手初の５階級制覇と、長谷川穂積の３５歳９か月を上回る