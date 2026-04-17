日本バレーボール協会は１７日、男子日本代表の登録メンバー３７人を発表した。１７歳の一ノ瀬漣（鎮西高３年）が高校生では異例の初選出となった。石川祐希（ペルージャ）が主将を継続。高橋藍（サントリー）らが順当に選ばれ、代表活動を一時休養していた西田有志（大阪Ｂ）は、２季ぶりに復帰へ名を連ねた。