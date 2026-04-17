デスク「SBIホールディングス（北尾吉孝会長兼社長）が新たなメディア構想を打ち出したね」 記者「『SBIネオメディア生態系』として、かねてから北尾氏が掲げていた『メディア・IT・金融の融合』を具体的な戦略構想として進めようとしています」 デスク「どんな構想なの？」 記者「北尾氏は『今日のメディアはフェイクニュース、偏向報道、イメージ操作に溢れている』という問題意識