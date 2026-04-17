尖扎県にある坎布拉世界ジオパークの景観。（尖扎＝新華社配信）【新華社西寧4月17日】中国青海省黄南チベット族自治州尖扎（せんさつ）県では、生態保護を前提に、観光と文化資源を組み合わせた地域づくりが進められている。青蔵高原では珍しい谷あいの地に位置し、黄河上流が県内を約96キロにわたり蛇行する地理的条件を生かした取り組みが特徴だ。地質変動によって形成された独特の景観でも知られる同県では、赤い堆積岩が