17日（金）は北日本〜東日本を中心に朝から晴れて、日中は過ごしやすい気温となったところが多くなりました。ただ、九州、中国、四国では雨の降っているところがあり、17日（金）夜にかけても傘の出番となるところがありそうです。これまでの1日の天気を振り返ります。■北日本、東日本は晴れ西日本では雨のところも春の高気圧に覆われて近畿〜北海道では朝から晴れました。空気は乾いていて、秋田では最小湿度7％と一桁に。今年