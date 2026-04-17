インタビューに答える広島県の横田美香知事米ニューヨークで27日から開かれる核拡散防止条約（NPT）再検討会議への出席を前に、広島県の横田美香知事は17日までに共同通信のインタビューに応じた。「核兵器の脅威から逃れるためには、縮減し廃絶していく以外にはないと訴えたい」と述べ、締約国に歩み寄りを促す考えを示した。3月のフランスによる核弾頭数増強方針の表明や中国、北朝鮮の核開発などについて「各国が核抑止への