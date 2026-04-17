日本バレーボール協会は17日、2026年度男子日本代表の登録メンバー37人を発表した。主将の石川祐希（30、ペルージャ）、西田有志（26、大阪ブルテオン）、郄橋藍（24、サントリー）、関田誠大（32、サントリー）らに加え、高校生ナンバー1アタッカーの呼び声高い一ノ瀬漣（17、鎮西高3年）、キューバ出身で日本に国籍を変更していたデ アルマス アライアン（25、サントリー）ら4人が初選出となった。【バレー】ネーションズ