石油資源開発がマイナスに転じる場面があった。午後３時ごろに、中東情勢の緊迫化に伴う業績への影響を発表。ホルムズ海峡の事実上封鎖の状態が継続していることに伴い、ペルシャ湾内から２６年度第１四半期に調達する計画であったＬＮＧカーゴ２隻分について他の産地から代替カーゴをスポット調達済みであり、調達コストが中東情勢緊迫化前に比べ大幅に上昇する見込みとした。また、連結子会社を通じて参画するイラ