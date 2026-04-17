１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円４８銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭強のドル高・円安となっている。 日銀の植田和男総裁は現地時間１６日夜（日本時間１７日朝）、２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議後の会見で「原油高に伴う物価上振れリスクと交易条件悪化による景気下振れリスクの両方があり、政策対応は非常に難しい」と述べた。市場で「日銀は早期