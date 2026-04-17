１７日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。前日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことが重荷となった。 この日は利付国債の入札や日銀による国債買い入れオペといった需給イベントがなく、午後は持ち高調整主体の展開となった。２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議に出席した日銀の植田総裁が記者会見で、金融政策に関してイラン情勢に伴う「ショックの持続性やその他の経済環境を踏まえたうえで