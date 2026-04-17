主審がスマートフォンで映像を確認して判定を変える前代未聞の事案から3年、エジプトで再び同様の事案が発生した。今回も試合を担当した全審判員が処分を下されている。現地紙『アルマスリ・アルヨウム』などによると、問題となったのは16日に行われたエジプトリーグ2部のタンタ対エジプト・テレコム戦で、前半41分にエジプト・テレコムがPKを獲得したシーン。主審はペナルティエリア内か際どいところで発生したファウルでPKと