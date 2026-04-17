17日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数628、値下がり銘柄数757と、値下がりが優勢だった。 個別ではユニチカ、菊池製作所、津田駒工業、テクノホライゾンがストップ高。テクノフレックス、ヒトトヒトホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、ジーエルテクノホールディングス、セイヒョー、Ｈａｍｅｅ、富士山マガジンサービスな