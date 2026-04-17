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17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ164356 -45.9 57070 ２. 日経Ｄインバ 24297 -48.23889 ３. 野村日経平均 16794 -45.2 61360 ４. 日経ベア２ 14522 -19.495.8