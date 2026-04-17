17日の日経平均株価は前日比1042.44円（-1.75％）安の5万8475.90円と4日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は485、値下がりは1025、変わらずは61と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は182.23円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が182.02円、ＳＢＧ が116.66円、キオクシア が78.37円、ファストリ が63.56円と並んだ。 プラス寄与度ト