17日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数306、値下がり銘柄数242と、値上がりが優勢だった。 個別ではＶＡＬＵＥＮＥＸがストップ高。エコモットは一時ストップ高と値を飛ばした。光フードサービス、カウリス、ロゴスホールディングス、インフォメティス、ミークなど15銘柄は年初来高値を更新。セイワホールディングス、グローバルウェイ、ビーマップ、Ａｉロボティ