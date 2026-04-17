17日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比42.3％減の3150億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同46.0％減の2485億円だった。 個別ではグローバルＸ自動運転＆ＥＶ 、ＭＡＸＩＳ海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 、ｉシェアーズＡＩグローバル・イノベーション 、上