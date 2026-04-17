クラブ初のチャンピオンシップ進出に向けて、し烈なシーズン終盤戦を戦うレバンガ北海道に試練が訪れました。富永啓生選手と並ぶ今季の補強の象徴だった元NBAプレーヤーのジャリル・オカフォー選手がコンディション不良により、契約解除になりました。 【クラブコメント】このたび、ジャリル・オカフォー選手がコンディションの影響により、プレーすることが難しい状況となりました。ま