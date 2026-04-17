富士山にお目見えした春の風物詩「農鳥」（円内）＝17日午後、山梨県富士吉田市から撮影富士山の山肌に17日、解け残った雪が鳥のような姿に見える「農鳥」が今年も姿を現した。地元では春の風物詩で、田植えの準備や農作業を始める目安とされる。山梨県富士吉田市によると、過去10年で最も早い出現となった。市の担当者によると、4月に入ってから暖かい日が続き、雨も降った影響で雪解けが早く進行したという。今年の農鳥は例