タレントのはるな愛が16日、自身のインスタグラムを更新。母親との“顔出し”2ショット写真を公開し、「お母さん可愛らしい」「やっぱりお母様もお綺麗」「カワイイ親子 似てますね〜」などと反響を呼んでいる。【写真】「カワイイ親子 似てますね〜」母との“顔出し”2ショット披露のはるな愛はるなは「最近ママが番組の収録でよく東京に呼んでもらいます」と、うれしそうに母との共演を報告。収録後には街歩きや食事も楽し