実業家・堀江貴文氏（53）が17日までに公式X（旧ツイッター）を更新。自身が実行委員長を務めるフェスについて寄せられた要望について言及した。別府の温泉水を浴びながら楽しむ音楽フェス「BEPPU ONSEN BUKKAKE FES 2026」が8月29日に開催が決定したと発表されると、堀江氏は「やるぜ今年も！」と意気込みをつづった。そこで「キッズスペースもお願いします」という声が寄せられたが、堀江氏は「初年度用意したんですが、全