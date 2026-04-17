小田急電鉄（東京都新宿区）は１６日、手話通訳者を介して係員へ電話で問い合わせができる「手話リンク」を１６駅に導入した。神奈川県内では小田原線百合ヶ丘や江ノ島線本鵠沼など計１２駅。鉄道では初の取り組みといい、同社は導入駅を順次拡大する方針。手話リンクは一般財団法人「日本財団電話リレーサービス」（東京）が提供している。改札口近くに設置された２次元コードをスマートフォンで読み込むと、テレビ電話で手話