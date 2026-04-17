２月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）木原龍一（３３）組＝ともに木下グループ＝が１７日、今季限りで現役を引退すると発表した。２人はこの日、天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席。木原はグレーの袴姿、三浦はピンクの着物姿で出席した。出席後は取材に応じ、引退発表のタイミングが園遊会前になった理由についても言及した。天皇陛