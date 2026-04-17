フィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来と木原龍一（木下グループ）が１７日、天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席した。２人はこの日朝、今季限りでの引退を表明。囲み取材では、引退を発表したタイミングについて言及し、今後会見を開く予定であると明かした。ＳＮＳでの引退発表から約６時間後。東京・元赤坂の赤坂御苑に姿を見せた。三浦はピンクの着物で、まとめたヘアスタイルを披露。木原はグレーの袴を凛