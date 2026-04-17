俳優の成河が１７日、東京・池袋の東京芸術劇場シアターウエストで舞台「ナルキッソスの怒り」（１８〜３０日）の公開ゲネプロを行った。ウルグアイの劇作家セルヒオ・ブランコによる作品の日本初演。リアルと虚構が交錯する「オートフィクション」構造の演劇で、成河による一人芝居で表現される。成河は「非常に特殊な様式で書かれていた戯曲。そのまま翻訳して日本で上演するのはほぼ不可能な状態だった」とオファーを受け