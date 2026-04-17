元放送作家の鈴木おさむが１７日、東京・北千住マルイで行われた「大ヤンキー展」トークセッションに出席した。「ヤンキー文化」に焦点を当てた企画展。前回２月に開催した際は、４０〜５０代を中心に大盛況だったという。今プロジェクトを企画した鈴木は「ヤンキーブームは数年に１回来る。可視化して、昔ヤンキーだった人は懐かしんで興奮してもらって、若い子は『本当にこんな人いたの？』みたいに驚いていただいてヤンキー