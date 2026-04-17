Ｂ２ベルテックス静岡は１７日、ＳＦ増田啓介（２８）が左環指末節骨（左薬指先端の骨）骨折と診断されたと、発表した。全治は８週間から１０週間で、今季、残り２節（４試合）の出場は絶望となった。増田は今季ここまで４７試合に出場し、そのうち３３試合でスタメン。１試合平均プレータイムは２１分５５秒でチーム日本人ではトップ。１試合平均得点は７・５点をマークしていた。